Teniserka Tea Kovačević: Čudo od djeteta

Sa samo 15 godina, Tea Kovačević postala je junakinja dana u Banjoj Luci, gdje je ženskoj teniskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine donijela veliki i izuzetno vrijedan poen protiv Austrije na turniru Bili Džin King kupa (Billie Jean King Cup). Mlada bh. teniserka pokazala je zrelost kakva se rijetko viđa u tim godinama, jer je nakon izgubljenog prvog seta uspjela preokrenuti meč protiv Klaudije Gasparović i slaviti sa 3:6, 7:6, 6:0.

Posebnu težinu ovoj pobjedi daje činjenica da je Tea igrala pred domaćom publikom, u svom gradu i pod velikim pritiskom, što je i sama priznala nakon meča. Upravo zato njen preokret djeluje još veći, jer je iz treme i teškog početka uspjela pronaći mirnoću, ritam i karakter koji krase ozbiljne igračice.

Bosna i Hercegovina je u Tei Kovačević dobila ogroman zalog za budućnost, a ona je već sada pokazala da može nositi teret važnih reprezentativnih mečeva. Kada djevojčica od 15 godina na ovakav način sruši jednu od najjačih selekcija na turniru, onda je jasno da se pred bh. tenisom nalazi ime o kojem će se tek pričati.