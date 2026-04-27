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LIČNOST DANA

Ermedin Demirović: Rasni golgeter

Ima nos za gol, a to je opet pokazao protiv Verdera

Ermedin Demirović. AP Photo / Martin Meissner

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

27.4.2026

Ermedin Demirović još jednom je pokazao koliko znači za Štutgart u trenucima kada je najpotrebnije. U duelu protiv Verdera bh. napadač je ušao s klupe i već nakon nekoliko minuta donio izjednačenje svom timu, čime je osigurao vrijedan bod svom timu.

Na teren je kročio u 57. minuti, a trebale su mu samo četiri minute da pronađe put do mreže. Sjajnim trzajem glavom u 61. minuti iskoristio je centaršut i potvrdio instinkt pravog golgetera, koji često rješava utakmice iz drugog plana.

Demirović iza sebe ima sezonu u kojoj je jedan od ključnih igrača Štutgarta, a i jučerašnji potez samo je nastavak kontinuiteta dobrih partija. Sa već značajnim brojem pogodaka u ligi i statusom jednog od lidera ekipe, bh. reprezentativac sve češće ulazi u ulogu junaka.

Nadamo se da će sa sjajnom formom nastaviti do kraja sezone, te da će zajedno s ostalim Zmajevima u junu povesti reprezentaciju Bosne i Hercegovine do nokaut faze na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

# LIČNOST DANA
# ERMEDIN DEMIROVIĆ
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