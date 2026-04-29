Dino Mustafić: Uspjeh "Paviljona" i preko granica

Film “Paviljon”, reditelja Dine Mustafića, proglašen je najboljim dugometražnim filmom na jubilarnom 22. bosanskohercegovačkom filmskom festivalu (BHFF) u Njujorku. Ovo priznanje otvara vrata daljoj globalnoj distribuciji i festivalskom životu filma u BiH.

Bosanskohercegovački filmski festival u Njujorku, osnovan 2003. godine, danas važi za najznačajniju platformu za promociju bh. kulture i filmskih autora na području SAD.

Film je nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa. “Paviljon” je okupio glumačku ekipu iz cijele regije, a pored Šerbedžije uloge tumače: Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Ermin Bravo, Mirjana Karanović i mnogi drugi.

Film je premijerno prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a realizovan je kao koprodukcija pet zemalja regije: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Dino Mustafić je rođen 6. juna 1969. godine u Sarajevu. Diplomirao je režiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za opću književnost i bibliotekarstvo. Bio je direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS Sarajevo. Režirao je dokumentarne filmove, muzičke programe i pozorišne predstave. Predstave Dine Mustafića izvođene su u pozorištima širom Balkana, te na festivalima u različitim evropskim zemljama. Također, Mustafić je dobitnik i mnogih drugih filmskih nagrada poput nagrade za najbolji debitantski film za „Remake“.