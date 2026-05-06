STOP izbornim prevarama

Sedam od deset građana Bosne i Hercegovine ne vjeruje da su izbori pošteni i da vjerno odražavaju ono što su zaokružili na glasačkom listiću. Ovo je porazan rezultat istraživanja „Koalicije za poštene izbore - Pod lupom“.

Od hiljadu ispitanika, svaki četvrti je naveo da je lično svjedočio kupovini glasova ili nekoj vrsti izborne prevare, pokazuje isto istraživanje iz 2024. godine. Provela ga je građanska mreža posmatrača, koja duže od decenije pomno prati izbore i upozorava da korupcija stanuje u biračkim odborima. Oni su pod direktnim utjecajem stranaka i najslabija su karika izbornog procesa.

Nova tehnologija im direktno izbija iz ruku niz alata za krađu glasova, koji su identifikovani i dokumentovani proteklih godina. Među njima su glasovi umrlih, politički neaktivnih i drugih „fantomskih birača", čiji glas je ubrojan iako nikad nisu došli na biračko mjesto.

Identifikacija otiskom prsta i skeniranjem lične karte će osigurati da jedan čovjek zaista predstavlja samo jedan glas. Prebrojavanje će biti moguće skoro u realnom vremenu, a rezultati više neće ovisiti o onima koji broje glasove. Novi sistem onemogućava manipulacije poput dopisivanja glasova u kasnim noćnim satima. Biometrija stoga nije samo tehničko pitanje, već snažan alat u borbi protiv sistemske korupcije i izbornog inženjeringa.

Zaustavljeni su ovim i beskrajni ciklusi postizbornih žalbi i sudskih procesa, koji često paralizuju državu i uspostavljanje nove vlasti mjesecima. Ogroman otpor uvođenju ovih tehnologija dolazi upravo iz krugova koji su najviše profitirali krađom glasova i lovom u mutnom izbornom sistemu.

Uprkos ogromnom otporu, Centralna izborna komisija je uspjela ono što se činilo nemoguće - uvesti izborni proces BiH u 21. vijek. Jer, bez poštenih izbora, svaka reforma je samo mrtvo slovo na papiru.