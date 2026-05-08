Dado Topić: Legenda koja traje

Adolf Dado Topić je rođen 4. septembra 1949. godine. Dado je hrvatski rok pjevač, tekstopisac i gitarista kao i osnivač progresivnog benda „Time“ 70-ih godina. Njegova karijera počinje u Osijeku još kao tinejdžer.

Također, do 1971. je bio frontmen rok benda Korni, odnosno „The Kornelyans“. U njegovoj karijeri se ističe i bend „Dinamiti“ koji su pod Topićevim vodstvom izvodili isključivo tuđe pjesme, ali ne postoji nijedan njihov nastup zabilježen. Topić je učestvovao i na Eurosongu 2007. godine, kada je predstavljao Hrvatsku, zajedno s bendom „Dragonfly“.

U svojoj karijeri sarađivao je i s bendovima kao što su „Smak“, „Leb i Sol“, „Parni valjak“ i drugi. Tokom karijere pisao je i komponovao za druge izvođače, ali i učestvovao u projektima izvan klasične rok scene, uključujući pozorišne i muzičke projekte. Dobitnik je više nagrada za doprinos muzici i rok sceni, a njegov utjecaj posebno se vidi kod mlađih muzičara koji ga vide kao uzor.