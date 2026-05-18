Mersad Selimbegović: Majstor teških misija

Bh. stručnjak Mersad Selimbegović napravio je veliki posao na klupi Ahena (Alemannia Aachen), tradicionalnog njemačkog kluba koji je nakon prvog dijela sezone bio u zoni ispadanja u Trećoj ligi. Kada je preuzeo ekipu, situacija nije izgledala nimalo jednostavno. Ahen je bio nestabilan, pritisak ogroman, a cilj samo jedan – ostati u ligi.

Selimbegović je, međutim, donio mir, red i jasnu ideju. Njegov tim je u nastavku sezone proigrao, vezao važne pobjede i iz borbe za opstanak pobjegao mnogo ranije nego što se očekivalo. Posebno impresivno zvuči podatak da je Ahen opstanak osigurao čak šest kola prije kraja, a sezonu završio na sedmom mjestu sa 64 boda.

Dokaz je to da Mersad zna izgraditi ekipu, podići atmosferu i vratiti vjeru svlačionici. Za Selimbegovića je ovo još jedna potvrda da se bh. trenersko znanje sve ozbiljnije cijeni u Njemačkoj. Od ekipe koja je strahovala za status napravio je stabilnog trećeligaša.