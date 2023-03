Edin Hasanović: Ostvario san

Edin Hasanović jedan je od glumaca filma „Na Zapadu ništa novo“ (All Quiet on the Western Front), koji je osvojio četiri Oskara.

Ovo je za rođenog Zvorničanina s adresom u Njemačkoj ostvarenje sna, jer je još kao dječak, sa sedam godina, držao govor i pretvarao se da je dobio Oskara.

Rođen je 1992. godine kod Klise u Zvorniku. Kada je imao dva mjeseca, pripadnici Vojske RS su u nepoznatom pravcu odveli oko 700 muškaraca. Za posmrtnim ostacima više od 200 njih se još traga ili se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i njegova dvojica braće. Edin je s majkom Hidom, uz pomoć Crvenog križa, izbjegao u Njemačku.

On danas u Njemačkoj uživa status zvijezde, a smiješi mu se i internacionalna karijera.