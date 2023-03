Film "All Quiet on the Western Front", u kojem glumi Edin Hasanović, glumac bh. korijena, osvojio je čak četiri Oskara na 95. dodjeli ove prestižne nagrade.

Ekskluzivno, Hasanović, koji glumi Tjadena Stekflita (Stackfleet) u filmu, javio se samo za "Avaz".

- Velika čast. Najveća nagrada u filmskoj industriji. Možemo biti veoma ponosni na sebe, što i jesmo - rekao nam je Hasanović.

