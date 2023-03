Jusuf Nurkić: Gest vrijedan 7.000 pohvala

Cijelu Bosnu i Hercegovinu je prije dva dana šokirala vijest da su u selu Omeragići kod Višegrada napadnuti povratnici Fadil i Ajša Memišević. Napadač je uhapšen, a Fadil i Ajša su teško pretučeni.



Teške su to rane za ove ljude koji su samo željeli živjeti mirno u svom domu. Od njih će se teško oporaviti, a, osim toga, odneseno im je i 7.000 KM koje su čuvali za svoje dženaze.

Nije taj novac u cijeloj priči najbitniji, ali je bitna ruka koja im je pružena sada kada im se to desilo. A upravo to je, kao mnogo puta do sada, uradio najbolji bh. košarkaš Jusuf Nurkić.

Kako je objavilo Udruženje „Pomozi.ba“, Nurkić će pokriti svu materijalnu štetu koja je nanesena, a i više od toga.

Inače, Nurkić se oglasio odmah nakon što se desio incident i pružio podršku Fadilu i Ajši, a sada je učinio i dodatni korak. Bez ikakve dileme, to je još jedan ljudski gest velikog humanitarca, i to vrijedan barem 7.000 pohvala.

Jusuf Nurkić rođen je 23. avgusta 1994. godine u Živinicama. Trenutno je član NBA ekipe Portland.