Ah, ti čarobni blagdani

Vaskrs, Uskrs, Bajram... U aprilu smo i dočekujemo sva tri najveća blagdana za sve tri konfesije.



Da, vrijeme je to ljubavi, mira, blagostanja. Magični trenuci provedeni s porodicom i prijateljima, okupljanje i bliže i šire familije za jednim stolom uz specifična jela na stolovima koja su naše nane/bake, majke, kćerke danima prije pravile.

Da, vrijeme je to ljubavi, mira, blagostanja. Ali i ogromnih briga. Jer kako osigurati sve za taj divni porodični ručak? Kako kada su cijene do neba otišle?! Meso bi uskoro moglo biti i do 30 posto skuplje, a piletina, koja je nekad bila među najjeftinijim mesom, danas je visoko na skali skupog.

Gdje su tu jaja, maslac, brašno, šećer...? Da ne spominjemo namirnice poput oraha, bez kojih je baklava za Bajram nezamisliva. Kako napraviti idiličnu trpezu kao prethodnih godina kada je i ono što je nekada bilo prosjek danas luksuz? I više od toga.

To su ogromni troškovi za jedan dan u mjesecu. Uz to slavlje, treba platiti i račune, osigurati hranu na stolu i za ostalih 29 dana, neko i kiriju. Pa kako sve to uklopiti u jednu prosječnu plaću koja, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, iznosi oko 1.208 KM, a samo sindikalna potrošačka korpa 2.892 KM?