Prijetnja brzog odumiranja

Iako se priželjkuje, baby boom se kod nas ne događa. Prosječna starosna dob stanovništva, prema podacima iz januara 2022., jeste - 43,8 godina. Bilježimo pad broja stanovnika od 16.000 u razdoblju od 2021. do 2022. godine. Najbrojnije stanovništvo u BiH je starosti od 65 i više godina, čak 19,1 posto.

Statističari su nastavili bilježiti pad broja novorođenih. To što se od 2000. godine do lani rodilo blizu 10.000 manje beba, ostalo je zabilježeno samo kao statistička informacija.

Osim stručnjaka koji godinama apeliraju na nadležne, nismo čuli da je ikoga od njih ovaj alarmantan podatak uzdrmao. Kao ni to što se već neko vrijeme iznosi da nam je stopa fertiliteta među najnižima u Evropi i, prema posljednjim pokazateljima, iznosi 1,19.

Znamo da su nekad naše nane imale i po desetero djece, u prosjeku po petero. Danas se žene u BiH sve teže odlučuju na majčinstvo. Prosječna dob žena koje prvi put rađaju, kako opet kaže statistika, jeste 27,1 godina. A prije samo deceniju iznosila je 24,3 godine!

Iako su brojni faktori koji na to utječu – od sve dužeg obrazovanja, pronalaska adekvatnog posla, pravog partnera – ipak, politička i ekonomska nestabilnost su, čini se, ključni. Uostalom, zar nam mladi godinama ponajviše zbog toga sreću ne traže u drugim zemljama?

Biti roditelj u BiH nije nimalo jednostavno. Rješavanje stambenog pitanja za mnoge je postala nemoguća misija, a uz prihode kakve danas imaju zaposleni u BiH i od kojih mnogi jedva spajaju kraj s krajem brojni parovi se ne usuđuju imati više od dvoje djece. Usto, biti roditelj s poslom u državnom i privatnom sektoru nije isto.

U privatnom je to, nerijetko, otežavajući faktor, od porodiljnog odsustva do radnog vremena. O vrtićima i jaslicama da ne trošimo riječi, jer svake godine svjedočimo dramatičnim redovima čekanja.

Sve one koji mogu učestvovati u reprodukciji, a takvih je, nažalost, sve manje, treba potaknuti na roditeljstvo i stvoriti im uvjete za to. A za to je, kažu demografi, potreban strateški, sistemski i planski pristup. Vladajući moraju biti svjesni da nam je na sceni demografsko pustošenje i da nam, ako nastave okretati glavu od tog strašnog problema, prijeti brzo odumiranje.