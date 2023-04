Nermin Ogrešević: Politički trgovac

Nermin Ogrešević, lokalni političar i lider lokalne stranke iz Krajine, mnogo je poletio od lokalnih izbora. Ne zna se tačno šta hoće, jer to nije nikad jasno artikulirao. Ne zna se tačno ni šta neće, jer to šta neće, svako malo mijenja. No, to što neće, svako malo ispolji i nanosi ogromnu štetu BiH.

Najprije je htio sa strankama opozicije u državnu vlast. Onda je htio i ministarstvo, pa kada ga nije dobio jer mu po broju glasova nije pripadalo, onda je odlučio da neće u državnu vlast. Onda je odlučio da će s osmorkom u kantonima praviti vlast, pa je ipak u svom, Unsko-sanskom kantonu napravio vlast sa SDA.

Ipak, rekao je da hoće u Vladu FBiH bez SDA, ali se u posljednji tren predomislio. Razlog: navodno nezadovoljan privremenim rješenjima Kristijana Šmita (Christan Schmidt), koja su ustvari trajna, te Vojinom Mijatovićem kao ministrom.

Tako je Ogrešević još jednom, u sudijskoj nadoknadi, odlučio da ucjenjuje i uvjetuje formiranje nove Vlade FBiH, a SDA je mogla nakratko zadovoljno trljati ruke.

Nakon 30 godina vladavine u kojoj je BiH druga u Evropi po korumpiranosti i treća po standardu, ali odzada, nakon brojnih afera, američkih crnih lista, optužnica, presuda, lažnih diplomata, antizapadne retorike, slikanja s Muslimanskim bratstvom, izbacivanja SDA i dinastije iz vlasti je historijski trenutak kojim nijedna zrela i razumna osoba ne bi kalkulirala.

Ipak, za Ogreševića je očigledno sve bila samo dobra prilika da ucjenjuje i pokuša istrgovati što unosnije dilove za sebe. A cijena njegove trgovine mogla bi biti previsoka.