Car (Dodik) je go!

Kao mantre, ukrug vrti iste rečenice... Te da ne priznaju Šmita (visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, op.a.), da je on građanin Njemačke, iliti Švabo, da su ambasade Amerike i Velike Britanije i njihovi predstavnici, zajedno s Delegacijom Evropske unije u BiH, haman pa glavni neprijatelji ovog entiteta i nadasve Srba.

Plašite i punite glave Srbima da će RS nestati ako se ne bore. Kao što su Vaši prethodnici radili uoči stravične agresije na BiH i kada su nagovorili stotine hiljada sugrađana iz Sarajeva da napuste ovaj grad jer nisu mogli živjeti s muslimanima. Ne, pored svih Vaših šizofrenizama tokom decenija, ovaj je možda najprovidniji. RS Vi ugrožavate, kao i oni koji Vas slijepo prate.

Spominjete jučer Karadžića, Mladića, Plavšić... Sve same ratne zločince koji na svojim rukama nose krv nevinih Bosanaca i Hercegovaca. Iste one od kojih ste se Vi „prali“ i zbog kojih ste se kajali svojevremeno što ste ih slušali. To je isti onaj period kada ste javno govorili da je u Srebrenici bio genocid, a danas negirate. Jer Vam je tada jedno, a danas Vam drugo odgovara!

Car (čitaj Dodik) je go. Povikat će kad-tad i sluđeni narod RS. Velika većina i sada vidi koliko su Vaše priče prazne i da neće moći još dugo održavati se na površini dok se svi oko Vas - zbog Vas - guše.