Tejlor Svift: Bez konkurencije

Tejlor Svift (Taylor Swift) je na ovogodišnjoj dodjeli MTV VMA nagrada u Nju Džersiju pomela konkurenciju i kući odnijela devet trofeja.

Bila je nominirana u ukupno 11 kategorija, a osvojila je nagrade za izvođača godine, video godine i pjesmu godine za hit iz 2022. godine “Anti-Hero”. Osim toga, osvojila je nagradu za najbolju pop izvedbu, najbolju režiju, najbolje vizuelne efekte, kinematografiju, ljetnu izvedbu i album godine za „Midnights“.

Ova 33-godišnja zvijezda ušla je u historiju kao prva osoba koja je četiri puta osvojila nagradu za video godine. Svift je ove godine organizirala svjetsku turneju koju je rasprodala u rekordnom roku, a njena turneja „Eras“ jedna je od najskupljih ikad, s procijenjenom cijenom višom od 100 miliona dolara.

Tejlor Svift je rođena je 13. decembra 1989. godine u Vest Redingu, u američkoj saveznoj državi Penslivaniji.

Djetinjstvo je provela na farmi, gdje su ona i njen brat uživali u prirodnoj idili. Sa 12 godina je napisala prvu pjesmu, a sa 16 objavila i prvi album. Neki od njenih najpoznatijih hitova su: „Look What You Made Me Do“, „Bad Blood“, „Blank Space“, „You Belong With Me“, „Shake it Off“...