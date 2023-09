Vico Zeljković: Na rubu ponora

Nakon novog kraha fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i još jednih upropaštenih kvalifikacija traži se krivac. Neko ko je odgovoran za to što je bh. državni tim dotakao dno, zašto nas nema na mapi i zašto smo postali jedan od omiljenih protivnika, manje-više, svakome.



Namučimo tu i tamo nekoga, nekad nekom favoritu otkinemo bod, ali to nije dovoljno da bismo igrali na velikoj sceni. Možda i nismo za velike scene. Ekipe koje gube od Luksemburga i jedva dobivaju Lihtenštajn i nemaju mjesta među elitom. U neko skorije vrijeme spast ćemo na nivo najslabijih reprezentacija, na rub ponora...

Ljuti navijači

Prošlo je vrijeme kada su se utakmice reprezentacije danima, sedmicama, mjesecima iščekivale. Takve atmosfere ni na vidiku. Navijači su kivni na igrače, selektore, ali i Savez. Mnogi od njih prstom upiru u prvog čovjeka NS/FSBiH Vicu Zeljkovića.

Istina, za vrijeme njegovog mandata krenulo se u projekt rekonstrukcije terena, u čemu je bolji od svog prethodnika. No, velike kritike Zeljković trpi i trpio je zbog smjene Ivajla Peteva (Ivaylo). Dugo je Savez čuvao leđa Bugarinu iako rezultata nije imao, a kada je konačno napravio neki rezultat – osvajanje grupe u B diviziji Lige nacija – bam, dobio je otkaz, odnosno s njim nije produžena saradnja, kako su naveli iz krovne kuće bh. fudbala. To se ispostavilo kao pogrešan potez.

Iskrivljena istina

Taman se malo stišala „galama“ zbog rezultata reprezentacije, Savez je objavio dokument pod nazivom “Zajedno za sutra – Nogometni savez BiH, Strategija 2022. – 2026.“, u kojem je naveden dio koji se odnosi na historiju fudbala u našoj zemlji. Izdvojeno je 18 najznačajnijih tačaka. Mnogima je za oko zapelo to što je jedna od najznačajnijih tačaka imenovanje Vice Zeljkovića za predsjednika NS/FSBiH.

No, to nije sve. To je zapravo drvo od kojeg se ne vidi šuma. Naime, istaknuta je 1995. godina, kada je odigrana prva međunarodna utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Albanije. Ali u ovom dokumentu piše da je tada odigrana prva međunarodna utakmica NS/FSBiH.

Također, tu je i 2002. godina. U dokumentu se navodi da se te godine Premijer liga NS/FSBiH spojila s Ligom Fudbalskog saveza RS. To prosto nije tačno. Nije se Premijer liga BiH spajala ni s kakvom ligom RS, već su zvanično priznatoj ligi priznate države Bosne i Hercegovine – dakle Premijer ligi BiH, pristupili klubovi manjeg bh. entiteta – odnosno RS.

Biografija

Vico Zeljković je rođen 12. novembra 1988. u Bosanskoj Gradišci. Predsjednik N/FSBiH je od 16. marta 2021., a prethodno je bio na čelu Saveza RS. Diplomirao je na Banja Luka Collegeu i stekao zvanje menadžera zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Radio je u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, nakon čega je poslovnu karijeru nastavio graditi u privatnom sektoru, piše u biografiji na stranici N/FSBiH. Također, Zeljković je sestrić predsjednika RS, lidera SNSD-a i separatiste Milorada Dodika.