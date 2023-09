Imaginarne granice i druge psihoze

I opet nije šija, nego vrat. I opet Milorad Dodik i njegovi poklonici tvrde jedno, a čitav svijet drugo.

Sada zamišljaju i izmišljaju granice između entiteta. Šta bi ustvari to značilo? Znamo da manji bosanskohercegovački entitet Republika Srpska nije država. Ili bi to, po Dodikovom, značilo i da je veći entitet Federacija BiH država? Šta je onda Distrikt Brčko? Šta je onda u toj njihovoj horor priči ili bajci, zavisi kako ko gleda, onda država Bosna i Hercegovina? Ili je to država u okviru koje su druge manje države?

Nije i nikada neće niti može to biti.

Da ponovimo gradivo. Uzmite i Vi, gospodine Dodik, zajedno s dodikovcima, štivo u ruke pa čitajte iznova – granica NE POSTOJI, RS je entitet u okviru države Bosne i Hercegovine, ono što vi nazivate granicom jeste međuentitetska linija i ništa više od toga. I dalje ste državljani Bosne i Hercegovine. I, pobogu, pomirite se s tom činjenicom ili, jednostavno, idite gdje vam je bolje, jer za vama niko plakati neće. Ni oni koji vas podržavaju kada napokon shvate da nemaju hljeba jesti, da uništavate zarad sebe sve ono što im je potrebno za dostojanstven život.

Glavni baja u selu inače biva zaboravljen, jer je ništa osim baje.

Čudni su ljudski umovi. Zbog svoje ograničenosti i zatucanosti prave i granice tamo gdje one ne postoje. A oni koji su devedesetih pokušali prekrajati granice... Pa, znamo svi kako i gdje su završili.

Mada, imaginarno postavljanje granica gdje one, da ponovimo, ne postoje, moguć su znak ozbiljnih problema. I to ne političkih.

Zar Vas nije sramota da Vas stranci, kako ih nazivate, moraju podsjećati na to šta nalaže Ustav BiH?!