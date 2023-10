Skot Mektominej: Spriječio novu blamažu

Mančester junajted je bio pred novom blamažom. Gubio je na svom Old Trafordu od, uz dužno poštovanje, slabašnog Brentforda. Navijači na stadionu su se držali za glavu dok su se prisjećali nekih boljih vremena.

Ranije je bilo teško i zamisliti da neko uzima bodove na „Teatru snova“, a kamoli da čini da Junajted izgleda toliko loše. Sve je slutilo na novo razočarenje za navijače i novi kiks izabranika Erika Ten Haga.

Nizozemac je povukao potez očajnika i, kada je istrošio sve napadačke opcije, u igru poslao Skota Mektomineja (Scott McTominay) kako bi tim „bunario“ – fudbalskim rječnikom slao visoke lopte u šesnaesterac jer ekipa nije mogla ništa drugo napraviti.

I bio je to ludi rolerkoster „Đavola“ – od vrha do dna za četiri minute. Škotski veznjak je u sudijskoj nadoknadi i u razmaku od svega četiri minute postigao dva gola. Dijete Junajteda je donijelo erupciju oduševljenja na Old Trafordu, a produžio je i „život“ Ten Hagu u Engleskoj.

Zanimljivo, Mektomineja je u tim uveo Žoze Murinjo (Jose Mourinho), a na njega je Portugalcu „išaretio“ i legendarni Sir Aleks Ferguson (Alex) nakon pobjede u Komjuniti šildu 2017. godine.

Skot Mektominej je rođen 8. decembra 1966. godine u Lančesteru. Odigrao je 149 mečeva za Junajted i dao 14 golova. Za reprezentaciju Škotske je sakupio 43 utakmice, a sedam puta se upisao u strijelce.