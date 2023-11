Kilijan Mbape: Čisti fenomen

Fudbalski svijet nije dugo čeznuo za novom superzvijezdom koja će dominirati nakon što su godine stigle Kristijana Ronalda (Cristiano) i Lionela Mesija (Messi). Kada je kročio na zeleni teren, fantastični Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) odmah je skrenuo pažnju na sebe – munjevito je brz, ima top u nozi i briljantnu tehniku, a osim toga vrsni je golgeter.

To je potvrdio i za vikend, kada je u epskoj rapsodiji Francuske protiv Gibraltara od 14:0 – što je rekord kvalifikacija – dao het-trik i došao do magične cifre od 300 golova u karijeri. A to je uradio mjesec prije 25. rođendana, što nije uspjelo ni Ronaldu ni Mesiju – Portugalac je imao više od 27 godina kada je došao do ovog uspjeha, a Mesi je imao 25 godina, četiri mjeseca i tri dana.

Iako se radilo o slabašnom rivalu, Mbape je protiv Gibraltara ostvario još jedan podvig – zabilježio je 17. het-trik u karijeri. Nimalo loše za fudbalera rođenog 1998. godine.

Vlasnik je i drugog najvećeg transfera u historiji fudbala jer je „natjerao“ PSG da za njega plati Monaku 180 miliona eura 2018. godine. Već je bio i prvak svijeta s Francuskom 2018. godine. Od narednog ljeta bi trebao igrati za Real, no jedno je sigurno – Mbape je čisti fenomen.