Aleksander Zverev: Alkarazov "krvnik"

Njemački teniser Aleksander Zverev (Alexander) pružio je sjajnu partiju i podsjetio na svoje najblistavije dane. Izbacio je Karlosa Alkaraza (Carlos Alcaraz) u četvrtfinalu Australijan opena i napravio iznenađenje, jer je Španac bio jedan od glavnih favorita za titulu prvaka.

Međutim, ono o čemu će se pričati je vrhunska predstava njemačkog tenisera. Zverev je „razbio“ Alkaraza kojem je dozvolio da osvoji samo jedan set. Briljirao je u svim segmentima igre i nanio poraz Alkarazu koji tako pakuje kofere ranije od očekivanog.

Sjajni 27-godišnji Nijemac je pravi „krvnik“ mladog igrača iz Mursije. Ovo je Zverevu bila peta pobjeda protiv Alkaraza, dok je Španac slavio samo tri puta.

Zverev nikada nije osvojio Gren slem u karijeri. Dva puta je dolazio do polufinala Australijan opena, ali nije mogao do trofeja. Sada se nada da će ove godine doći do titule. Igra dobro, vratio je formu, a nadahnut iznenađenjem protiv Alkaraza vjeruje i u pobjedu protiv Danila Medvedeva u polufinalu. Ako prođe, vjerovatno će za trofej igrati sa prvim reketom svijeta Novakom Đokovićem.