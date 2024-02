Angelina Ajhorst: Ohrabrenje i nada

Izvršna direktorica za Evropu u Evropskoj službi za vanjske poslove Angelina Ajhorst (Eichhorst) boravila je opet u posjeti našoj zemlji. I još jednom je istaknula podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji.

Potcrtala je značaj sjednice Evropskog vijeća u martu ove godine kada je u pitanju odluka o potencijalom otvaranju pregovora s BiH.

I ulila je dodatnu nadu i ohrabrenje svima, od građana do političara. Naime, od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije BiH najhitnije (do marta) mora usvojiti četiri. To uveliko olakšava svima. Prioritet su otvaranje pregovora s Frontexom te zakoni o pranju novca, sukobu interesa i sudovima.

- To ja zovem 3+1 uvjetima. Moramo obaviti sve pripreme kako bismo imali adekvatan izborni proces - rekla je.

Ajhorst je i jučer naglasila da joj je stalo do BiH. Ona je zaista bila uz BiH proteklih godina i direktno je učestvovala u pregovorima vlasti oko neophodnih reformi, posebno onih koji se tiču izmjena Izbornog zakona.

Angelina Ajhorst rođena je 4. avgusta 1965. godine u Nizozemskoj.