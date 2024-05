Njemačka ambasadorica u UN-u Antje Lendertse: Na pravoj strani historije

Protekli četvrtak, 23. maj, upisan je u historiju - kako naše Bosne i Hercegovine tako i regiona te cijelog svijeta. Generalna skupština Ujedinjenih naroda (UN) usvojila je Rezoluciju o genocidu u Srebrenici kojom će se 11. juli obilježavati kao Međunarodni dan refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995.



Negiranje genocida

Stalna predstavnica Njemačke u UN-u Antje Lendertse (Antje Leendertse) predstavila je Rezoluciju u ime zemalja kosponzora. U svom izlaganju podsjetila je da su prije gotovo 30 godina 8.372 bosanska muslimana sistemski likvidirana u Srebrenici. Stala je na pravu stranu historije.

- Ubijanja su počela 11. jula i trajala su nekoliko dana. Srebrenica je proglašena UN-ovom sigurnom zonom rezolucijom 819 Vijeća sigurnosti UN-a, ali to nije spriječilo počinjenje genocida u ovom gradu. Naša inicijativa je da se oda počast žrtvama i preživjelima koji još imaju posljedice zbog ovog zločina. Osim genocida u Ruandi, genocid u Srebrenici je također presuđen međunarodnim sudovima - rekla je Lendertse.

Navela je i da ova rezolucija sadrži formulacije protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca koji su počinili genocid u Srebrenici te je istaknula da su se lažne optužbe protiv Rezolucije o genocidu u Srebrenici često spominjale.

- Želim da razjasnim - ova rezolucija nije usmjerena ni prema kome. Ne prema Srbiji, koja je cijenjena članica UN-a, već samo prema počiniocima genocida u Srebrenici - rekla je Lendertse.

Lice pravde

Pred predstavnicima drugih zemalja istaknula je da Njemačka žali za žrtvama jednako te da je postignuće što počinioci genocida mogu biti izvedeni pred lice pravde.

- Koju ćemo poruku poslati narednim generacijama ako ne čuvamo sjećanje na žrtve i ne razmišljamo o pravnim činjenicama - upitala je Lendertse.

Zajedno s predstavnicima drugih zemalja kosponzora Rezolucije, Lendertse se do posljednjeg trenutka borila za njeno usvajanje.

Diplomatska služba

Ambasadorica Antje Lendertse na poziciji stalne predstavnice Njemačke u UN-u je od septembra 2021. godine. Prije imenovanja u Ženevi Lendertse je od februara 2015. bila šefica Radne grupe za predsjedavanje Organizacijom za evropsku sigurnost i saradnju. U 2014. i do januara 2015. bila je povjerenica Savezne vlade za razoružanje i kontrolu naoružanja u federalnom ministarstvu vanjskih poslova Njemačke. Od 2012. do 2014. bila je specijalni izaslanik za istočnu Evropu, Kavkaz i centralnu Aziju u Federalnom ministarstvu vanjskih poslova. Od 2009. do 2012. godine bila je šefica Odjela za zapadni Balkan u Federalnom ministarstvu vanjskih poslova.

U diplomatsku službu stupila je 1990. godine. Radila je u Njemačkoj ambasadi u Helsinkiju od 2007. do 2009. godine, u Londonu 2005. i 2006. godine, u Moskvi od 1993. do 1997. Obavljala je niz drugih funkcija u Federalnom ministarstvu vanjskih poslova, uključujući i funkciju zamjenika portparola od 2002. do 2005., radila je u Odjelu za štampu od 1999. do 2005., te u Odjelu za politiku UN-a od 1997. do 1999. godine.

Magistrirala je srednjovjekovnu i modernu historiju, romanske jezike, ekonomiju i filozofiju na Univerzitetu u Kelnu (1989.).

Rođena je 7. marta 1963. godine u njemačkom gradu Mors.