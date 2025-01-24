Braća Konjičanin: Na svjetskoj sceni

Braća Konjičanin, Amar i Dino, najbolje su bh. rukometne sudije. Nerazdvojni su jedan od drugog, zajedno dijele pravdu na utakmicama na najvećoj svjetskoj sceni. Stoga ih nećemo ni mi razdvajati, pa smo se odlučili da zajedno budu naša "ličnost dana“.

Za takvo nešto je potreban određeni uspjeh, a braća Konjičanin ih imaju napretek. Posljednji u nizu velikih uspjeha je sjajno odrađen posao koji su uradili u derbiju Svjetskog prvenstva, dijeleći pravdu na utakmici između Španije i Norveške (24:25).

Bio je to jedan sjajan meč u kojem je Norvežanima "gorjelo pod nogama“ u Uniti Areni u Oslu, dok ni Špancima baš nije najbolja situacija. O važnosti duela ne treba ni govoriti, ali braća Konjičanin nisu podlegla pritisku i još jednom su pokazala zbog čega im Svjetska rukometna federacija (IHF) toliko vjeruje.

Duel između Španije i Norveške im je bio treći na Svjetskom prvenstvu. Imali su čast da sude na otvaranju Italiji i Tunisu te u 2. kolu meč između Češke i Poljske. Inače, njih dvojica su dva od tri predstavnika naše zemlje na najvećoj rukometnoj smotri svijeta, uz delegatkinju Arijanu Vojić. Amar i Dino Konjičanin su porijeklom iz Visokog.