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LIČNOST DANA

Mensur Mujčić: Ostao čovjek

Bez obzira na ogromnu tragediju nikoga ne mrzi

Mujčić: Ukopat će brata. Ustupljena fotografija

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

7.7.2025

Mensur Mujčić će 11. jula u Memorijalnom centru Potočari u mezar spustiti tabut s par pronađenih kostiju brata Amira. Iza njega su godine iščekivanja, traganja za istinom, ali i kolebanja. Jer, godinama je čekao da bude pronađen i ostatak njegovog tijela, premještanog iz jedne u drugu masovnu grobnicu, ali odlučio je da ove godine Amir dobije svoj mezar, pa makar i s nekoliko kostiju.

Uprkos strašnoj tragediji i ogromnoj boli, jer, Amir je izgubio i oca i to gotovo korak do slobode, dok je njegova majka preselila na bolji svijet u februaru ove godine i nažolost nije dočekala da ukopa svoga sina, Mujčić je ostao čovjek.

- Preživio sam, a uspio ostati normalan. Nemam u sebi mržnje, ne mogu nikoga da mrzim, bez obzira šta mi se desilo. Svake godine dolazim u Potočare i nije jednostavno, mozak drugačije radi u tim trenucima, ali ostao sam čovjek i to ću biti do kraja – riječi su Mensura Mujčića.

# LIČNOST DANA
# MENSUR MUJČIĆ
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