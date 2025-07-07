Mensur Mujčić: Ostao čovjek

Mensur Mujčić će 11. jula u Memorijalnom centru Potočari u mezar spustiti tabut s par pronađenih kostiju brata Amira. Iza njega su godine iščekivanja, traganja za istinom, ali i kolebanja. Jer, godinama je čekao da bude pronađen i ostatak njegovog tijela, premještanog iz jedne u drugu masovnu grobnicu, ali odlučio je da ove godine Amir dobije svoj mezar, pa makar i s nekoliko kostiju.

Uprkos strašnoj tragediji i ogromnoj boli, jer, Amir je izgubio i oca i to gotovo korak do slobode, dok je njegova majka preselila na bolji svijet u februaru ove godine i nažolost nije dočekala da ukopa svoga sina, Mujčić je ostao čovjek.

- Preživio sam, a uspio ostati normalan. Nemam u sebi mržnje, ne mogu nikoga da mrzim, bez obzira šta mi se desilo. Svake godine dolazim u Potočare i nije jednostavno, mozak drugačije radi u tim trenucima, ali ostao sam čovjek i to ću biti do kraja – riječi su Mensura Mujčića.