Najbolji put ka izlasku iz krize

Pojavljivanje zvaničnika RS pred Sudom Bosne i Hercegovine već danima prate različiti komentari. Predsjednik RS Milorad Dodik, a zatim i predsjednici Vlade i Narodne skupštine RS Radovan Višković i Nenad Stevandić, javili su se državnim pravosudnim organima, gdje su u Tužilaštvu BiH ispitani u svojstvu osumnjičenih za napad na ustavni poredak BiH, a potom izvedeni i pred Sud BiH gdje je održano ročište na kojem im je ukinut pritvor. Sve trojici su određene mjere zabrane, naloženo obavezno javljanje u nadležnu policijsku stanicu, a cijeli postupak teče dalje.

Svaki detalj pomno se prati i analizira u javnosti i medijima, s različitim pogledima na „mirnu predaju“ osumnjičenih. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Sanin Bogunić izjavio je jučer da će VSTV provjeriti zakonitost postupanja sudija i tužitelja, ali da prema dostupnim informacijama ništa ne ukazuje da je zakon prekršen. Provjere, svakako, treba prepustiti za to nadležnim institucijama, kao i nastavak započetih procesa kojima najveća poratna politička kriza u BiH treba biti okončana. Uostalom, upravo se na poštivanju institucija ove zemlje i insistira od samog početka.

Bez obzira na to da li u ovakvoj situaciji vidjeli do pola praznu ili punu čašu, kad se glave ohlade a emocije ostave po strani, jasno je da odazivanje političkog rukovodstva RS pozivima pravosudnih organa BiH, gdje njihova krivica, odnosno nevinost jedino i može biti potvrđena, predstavlja veliku pobjedu BiH i njenih institucija. Dodik, Višković i Stevandić samovoljno su se pojavili pred njima, pokazujući i vlastitu odgovornost i poštivanje nadležnosti države. Istina, mogli su to i trebali učiniti puno ranije, lišiti nas opasne retorike i bespotrebne drame zbog koje veliki broj građana nije mirno spavao, ali šta god bili motivi, ovakav put ka raspletu krize, koja je prijetila i miru, najbolji je i za njih i za sve stanovnike ove zemlje, za BiH i sve njene entitete.