Amir Hadžiahmetović: Ozbiljan izazov

Amir Hadžiahmetović postao je novo pojačanje engleskog Hal Sitija. Vijest je to koja je jučer odjeknula u sportskoj javnosti nakon što su pregovori između Bešiktaša i kluba iz Championshipa uspješno okončani.

Tako će ovaj 28-godišnji veznjak u novoj sezoni igrati kao posuđen igrač u Hal sitiju, a BiH će uz Asmira Begovića imati još jednog predstavnika u Championshipu.

Prošlu sezonu Hadžiahmetović je proveo u dresu Rizespora, a budući da na njegove usluge Ole Gunnar Solskjer nije računao ni ove sezone, odlučeno je da potraži novu sredinu.

On se na kraju odlučio za Englesku i klub koji s klupe vodi bh. stručnjak Sergej Jakirović. Nema sumnje da će novi dres za Hadžiahmetovića biti ozbiljan izazov.

Hadžiahmetović je rođen 1997. godine u danskom gradu Nexonu. Svoju fudbalsku karijeru je započeo u tamošnjem lokalnom klubu, nakon čega je prešao u Željezničar.

U Turskoj je od 2016. godine, gdje je nastupao za Konjaspor, a u februaru 2023. godine je u transferu vrijednom tri miliona eura potpisao za Bešiktaš. Od svoje rane mladosti iskazivao je želju da nastupi u dresu BiH.