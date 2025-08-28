Raspad sistema

Podaci Direkcije za civilnu avijaciju BiH zgrozili su javnost. Međunarodni aerodrom Sarajevo nije uskladio svoje akte i organizaciju s čak 20 odredbi domaćih i međunarodnih akata koji se odnose na sigurnost. Na čelu Međunarodnog aerodroma se nalazi NiP-ovac Sanin Ramezić, inače adut Elmedina Konakovića, predsjednika ove stranke. On je u decembru prošle godine imenovan na ovu poziciju, a već je uspio da ugrozi poslovanje kompanije, koje su prethodni rukovodioci godinama stvarali i dovodili na svjetski nivo.

Ovo je izuzetno alarmantna informacija i pokazuje koliki je stepen neodgovornosti u institucijama koje bi morale biti stub sigurnosti države. Aerodrom Sarajevo je ulazna kapija Bosne i Hercegovine i svaka greška ili propust može imati nesagledive posljedice.

Ako zaista kontrole vrše neosposobljeni i necetrificirani kadrovi, onda to znači da sigurnosni sistem praktično ne postoji. Putnici koji dolaze i odlaze mogu s pravom osjećati strah i nesigurnost. Ovakvo stanje šalje vrlo lošu poruku i međunarodnoj zajednici i turistima. Nije normalno da se u 2025. godini sigurnosni pregled povjerava ljudima bez adekvatne obuke.

To direktno otvara prostor za šverc, kriminal i potencijalne terorističke prijetnje. Odgovornost snose oni koji su postavili takve ljude na ta mjesta. Politička kadrovska trgovina i zapošljavanje po stranačkoj liniji opet dolazi na naplatu. U ozbiljnim državama, ovo bi već izazvalo ostavke ili smjene. Međutim, u BiH se vjerovatno sve opet pokušava zataškati. Građani i putnici zaslužuju da znaju ko je krivac. Sigurnost Aerodroma je prioritet koji ne smije biti predmet improvizacije. Ako se hitno ne reagira, BiH bi mogla doći pod sankcije i zabrane letenja. Ova afera je dokaz raspada sistema.