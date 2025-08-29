Adis Bećiragić: Selektor s vizijom

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić može biti izuzetno zadovoljan nakon sjajnog otvaranja Eurobasketa. Njegova ekipa upisala je prvu pobjedu, savladavši domaćina Kipar rezultatom 91:64, uz podršku oko 2000 navijača u dvorani u Limasolu.

Iako su mu nedostajali ključni igrači (poput Muse), Bećiragić je uspio složiti ekipu i odvesti ih do uvjerljive pobjede. Pod njegovim vodstvom, Zmajevi su dominirali od prve minute, pokazujući timski duh, disciplinu i borbenost.

Bećiragić je rođen 18. juna 1970. godine u Sarajevu, a košarku je počeo trenirati u Bosni za koju je debitovao sa samo 16 godina. Jedno vrijeme je igrao i za Sarajevo, a rat je dočekao kao igrač zeničkog Čelika.

Nakon što je s reprezentacijom Bosne i Hercegovine napustio opkoljeno Sarajevo, po povratku s Evropskog prvenstva u Njemačkoj otišao je u Tursku gdje je potpisao za PTT iz Ankare. Sjajne partije su ga dovele do Ülkera, tadašnje najjače turske ekipe za koju je igrao od 1996. do 2000. godine kada je odlučio završiti karijeru sa samo 30 godina.