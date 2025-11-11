U Kamernom teatru 55 večeras drama “Blank”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Blank” urađena prema romanu Feđe Štukana, objavljenom 2018. godine.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a glumačku postavu predvodi autor Štukan. Ostale uloge tumače: Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.

"Ro i Juju"

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, večeras u 19.30, bit će izvedena predstava "Ro i Juju" u režiji Li Delong (Lee), za koju je zapisano da je dekonstrukcija Šekspirovog (Shakespeare) "Romea i Julije" u stilu pozorišnog klauna.

U naslovnim ulogama su Dino Bajrović i Aida Bukva, a ostale uloge igraju: Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Mona Muratović, Merima Lepić Redžepović, Nerman Mahmutović, Mediha Musliović, Merjem Šiljak i muzičari Dario Kos, te Vedran Vujica.

“Njih više nema”

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Njih više nema” autora Doruntina Basha.

Reditelj je Andrej Nosov, a glume: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.