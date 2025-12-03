"Hasanaginica" otvara decembarski program

Program Narodnog pozorišta u Mostaru u decembru počet će u petak kada je na rasporedu predstava „Hasanaginica“ autora Mirze Begovića.

Riječ je o koprodukcijskom projektu Narodnog pozorišta u Mostaru, Narodnog pozorišta Tuzla i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, dok je nositelj projekta i producent BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija.

Glumačku postavu čine Adna Kaknjo, Irfan Kasumović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Nusmir Muharemović, Emir Sejfić, Mirza Ćatibušić, Zerina Mujkić i Nermin Hodžić.

Nakon toga, u srijedu, 10. decembra, na repertoaru je gostujuća predstava „Hoću kući“, koja se bavi pitanjem doma, pripadnosti i granica, onih vidljivih, ali i nevidljivih, a autorski je projekt Davora Golubovića i Irfana Ribića, u režiji Saše Peševskog.

Nadalje, na maloj sceni Studio 64 NPM-a, u petak, 12. decembra, bit će odigrana predstava „Ludilo u ...“autora Eugena Ionesca, u režiji Gorana Damjanca. U predstavi igraju Nikolina Marić, Vedran Vilogorac i Damir Čobo.

Komedija „Bajka o pozorištu“ autora Vladimira Đurđevića, u režiji Ferida Karajice, bit će odigrana na Velikoj sceni NPM-a u petak, 19. decembra. Riječ je satiričnoj komediji koja na duhovit način ukazuje na stvarnost savremenog društva, s posebnim fokusom na zanemareni položaj kulture i pozorišta.

Pred kraj mjeseca, u subotu, 20. decembra, na Velikoj sceni NPM-a bit će održan koncert za sve mališane „Mravko Travko“.