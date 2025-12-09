U Kamernom teatru 55 večeras drama “Blank”

U sarajevskom Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Blank” urađena prema romanu Feđe Štukana, objavljenom 2018. godine.

U romanu je Štukan prikazao svoju borbu s vlastitim demonima, traume rata i ovisnost.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a glumačku postavu predvodi sam autor, Štukan, čije prisustvo na sceni dodatno pojačava očekivanja publike.

Ostale uloge tumače: Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.