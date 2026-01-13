Ljubavnice u Kamernom teatru 55

Na sceni Kamernog teatra 55, publika će biti u prilici 14. januara, s početkom u 20:00 sati, pogledati predstavu „Ljubavnice“, rađenu prema tekstu dobitnice Nobelove nagrade za književnost, Elfriede Jelinek, u režiji Jovane Tomić.

„Ljubavnice“ će vas uvući u svijet ženskih glasova koji progovaraju o potisnutim emocijama, željama i društvenim normama. Priča prati sudbine žena koje se suočavaju s nametnutim ulogama, predrasudama i ljubavnim razočaranjima, otvarajući pitanja slobode i identiteta. Ova predstava je više od obične drame – to je poziv na promišljanje o ulozi ljubavi i moći u našim životima. Jelinekin oštar i nekonvencionalan stil pružiće vam iskustvo koje će dugo odjekivati.

Dramaturginja predstave, Asja Krsmanović, ističe: „Dvije žene, Brigita i Paula, radnice su u tvornici grudnjaka. Tamo gdje sudbina jedne završava, sudbina druge tek počinje. Brigita je pozitivan, Paula negativan primjer, ironično tvrdi Elfriede Jelinek. Istina je da obje žene pokušavaju preživjeti i ostvariti se u društvu u kojem je jedina vrijednost kapital. Sve je rad. Jedina svrha rada je da nas spasi od propasti, a po mogućnosti i izbavi iz naše klase. A gdje je u takvom svijetu ljubav? Da li uopšte postoji, ili je i ona samo teški rad? Teodor Adorno kaže: ‘Nemoguće je biti ispravan u pogrešnom svijetu.’ Naše junakinje osjetit će to na svojoj koži. Jer u patrijarhalnom društvu u kojem žive ponekad je preteško i samo biti.“

U predstavi „Ljubavnice“ igraju Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić. Dramaturgiju potpisuje Asja Krsmanović, scenografiju i kostimografiju Adisa Vatreš Selimović. Kompozitor je Vlada Pejković, a korepetitorka Tijana Vignjević. Fotografije je radio Velije Hasanbegovića. Inspicijent predstave je Senad Bešić.

Blagajna Kamernog teatra 55 radi svaki radni dan od 13:00 do 20:00 sati, i subotom od 15:00 do 20:00 sati.