U Kamernom teatru 55 večeras drama „Ljubavnice“

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Ljubavnice”, prema romanu Elfriede Jelinek, dobitnice Nobelove nagrade za književnost.

Režiju potpisuje Jovana Tomić, a uloge tumače: Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić.

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30, prikazuje baletnu predstavu u dva čina “Krcko Oraščić” kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoffmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreografiju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović izvođače, članove ansambla Baleta NPS-a, prati Sarajevska filharmonija.