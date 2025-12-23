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U Kamernom teatru 55 večeras drama „Ljubavnice“

Narodno pozorište prikazuje balet „Krcko Oraščić“

Scena iz drame „Ljubavnice“. Kamerniteatar55

I. P.

23.12.2025

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Ljubavnice”, prema romanu Elfriede Jelinek, dobitnice Nobelove nagrade za književnost.

Režiju potpisuje Jovana Tomić, a uloge tumače: Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić.

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30, prikazuje baletnu predstavu u dva čina “Krcko Oraščić” kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoffmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreografiju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović izvođače, članove ansambla Baleta NPS-a, prati Sarajevska filharmonija.

# DRAMA
# BALET
# KULTURA
# LJUBAVNICE
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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