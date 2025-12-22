U Kamernom teatru 55 večeras komedija “Mirna Bosna”

U sarajevskom Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je komedija “Mirna Bosna”.

Režiju potpisuje Saša Peševski, a uloge tumače: Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo i Davor Golubović.

Predstava „Mirna Bosna“ prikazuje odmetanje dviju malih bosanskohercegovačkih porodica u smjeru kriminalne organizacije.

Izmučene siromaštvom i okoštale u uvjerenju da im niko sa strane neće pomoći, one odlučuju iskoristiti svoju društvenu nevidljivost za bavljenje unosnim poslom trgovine narkoticima.