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U Kamernom teatru 55 večeras komedija “Mirna Bosna”

Prikazuje odmetanje dviju malih bosanskohercegovačkih porodica u smjeru kriminalne organizacije

Scena iz komedije. Kamerniteatar55

I. P.

22.12.2025

U sarajevskom Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je komedija “Mirna Bosna”.

Režiju potpisuje Saša Peševski, a uloge tumače: Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo i Davor Golubović.

Predstava „Mirna Bosna“ prikazuje odmetanje dviju malih bosanskohercegovačkih porodica u smjeru kriminalne organizacije. 

Izmučene siromaštvom i okoštale u uvjerenju da im niko sa strane neće pomoći, one odlučuju iskoristiti svoju društvenu nevidljivost za bavljenje unosnim poslom trgovine narkoticima.

# KULTURA
# KOMEDIJA
# KAMERNI TEATAR 55
# MIRNA BOSNA
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