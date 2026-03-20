Preminuo književnik i dramski pisac Božo Koprivica

Književnik, dramaturg i dramski kritičar Božo Koprivica preminuo je u 76. godini u Beogradu.

Biografija

Rođen 1950. godine u Nikšiću, Koprivica je diplomirao svjetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Veći dio života proveo je u Beogradu, gdje je radio u uglednim pozorištima, uključujući Jugoslovensko dramsko pozorište i Narodno pozorište.

Koprivica je svoje bogato stvaralaštvo ostvarivao u vodećim teatarskim institucijama, Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno pozorište, Bitef teatar, Zvezdara teatar, Crnogorsko narodno pozorište, kao i na festivalu "Grad teatar" u Budvi. Njegova djela i doprinos teatru ostavili su trajan pečat i nadahnjivali brojne generacije umjetnika.

Najpoznatija djela

Najpoznatiji je po knjigama "Volej i sluh" (1992) i "Kiš, Borhes, Maradona" (1996), koje su stekle kultni status i ostale zapamćene kao ključna djela moderne jugoslovenske književnosti. Njegovi eseji i knjige često su posvećeni velikim imenima poput Danila Kiša, Borhesa i Borislava Pekića, a posebno je priredio Zbornik o Kišu za časopis "Ars".

Festival "Grad teatar" u Budvi

Za svoj doprinos književnosti dobio je prestižnu nagradu Stjepan Mitrov Ljubiša, koju dodjeljuje festival "Grad teatar" u Budvi 2008. godine.

- Bio je čovjek drugog svijeta, iskren, strastven, jedinstven, kako u kulturi, tako i u mom životu", istakao je njegov dugogodišnji prijatelj, filolog i prevodilac Sinan Gudžević za medije u Srbiji.