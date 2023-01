Hadžihafizbegović slomljen odlaskom Petrovića: Više od prijateljstva

- Otišao je moj brat Saša Petrović. Vijest me zatekla na snimanju filma u Hrvatskoj. Ne mogu ni procesuirati ni racionalno se odrediti prema toj informaciji koju mi je prije 15 minuta putem SMS-a poslao Pjer Žalica. Ne znam ni zašto objavljujem ovaj post. Valjda je to odbrambeni mehanizam od nevjerice i suza koje mi nekontrolisano teku. Bilo je to ono prijateljstvo, i više od toga, koje se ne komentira. Bila je to obostrana ljubav i emocija čiji sadržaj ne možeš nikada i nikome prenijeti, a da taj neko to razumije. To razumijemo samo mi i ostaje samo među nama iz „Audicije“. Volim te, brate. Falit ćeš, ali jako. Adio, kompanjo – napisao je Hadžihafizbegović.