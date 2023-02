Strajo Krsmanović za "Avaz": Ko želi uništiti Umjetničku galeriju BiH

Naša politika

Kaže kako publika i interes za umjetnost njima uopće nisu problem.

- Mi imamo publiku, posjetioce, turiste u sezoni, to nije naš problem. Naš problem je politika. Naša politika, nažalost, ne razumije razlog našeg postojanja, odnosno, moram reći i to da postoje politike koje ne žele da mi postojimo - dodao je Krsmanović.

Na koncu poručuje:

- Za 30 godina ne riješiti pitanje statusa jedne ovakve ustanove, to nije pitanje neznanja, nego nehtijenja. To je direktan atak na državu, ja nemam drugog odgovora. S obzirom na to da neki ne žele Bosnu i Hercegovinu, očito im je to jedan od načina da pokušaju da je uruše.

Način života

- Kultura je sama po sebi bitisanje i postojanje jednog naroda. Nije kultura samo ono što možemo zvati „lijepom kulturom“, što se vidi na ekranima, kao što su izložbe i koncerti, to je vrh ledenog brijega. Kultura je način života, način postojanja i način kako baštinimo ono za šta su se naši preci borili i ostavili za nas. To je oblast gdje ima malo razumijevanja, mi smo taoci te politike već trideset godina - zaključio je Krsmanović.