Omar Halilović, pijanist iz Sarajeva, osvaja prva mjesta na takmičenjima

Omar Halilović, 13-godišnji pijanist i učenik osmog razreda Maarif škola u Sarajevu (Maarif Schools of Sarajevo), istinski je zaljubljenik u klavir i već je osvajao prva mjesta na mnogim takmičenjima, javlja Anadolija.



Mladi pijanist u razgovoru za Anadoliju istakao je da je s pet godina počeo gledati emisije o klasičnoj muzici.

“Svidjelo mi se to što sam čuo i svaki dan sam sve više slušao i istraživao o klasičnoj muzici, a pogotovo o klaviru“, kazao je Omar na početku razgovora.

Njegova razrednica Esma Adilović - Halilović ističe da Omar osjeća posebnu ljubav prema klaviru.

“Omar je, rekla bih, bio te sreće da ga je život još od malih nogu usmjerio ka njegovom cilju, ka onome za šta je on predodređen. Klavir za Omara nije samo talenat, to je ljubav, to je strast koju on živi cijelom svojim bićem“, kazala je.

Klavir dobio sa šest godina

Omar ističe da je svojim roditeljima kazao da bi volio probati svirati klavir.

“Moji roditelji su mi za šesti rođendan kupili klavir. Bio sam presretan. Odmah sam počeo vježbati, slušao sam kompozicije i po sluhu pokušavao da ponovim to što sam čuo. Nisam znao note, naravno, ali sam pokušavao da ponovim to što čujem i tako sam naučio svirati par kompozicija“, kazao je talentovani dječak te nastavio:

“Kada sam prvi put dotakao klavir i počeo proizvoditi neke zvukove, osjetio sam kao da imam neku posebnu moć. Kada sam imao osam godina otišli smo na prijemni ispit u Muzičku školu.“

Profesor klavira Amsal Ganović ističe da je Omar izvanredan učenik i dječak.

“Jednom u karijeri profesor možda doživi ovakvog učenika kao što je on. Od samog starta, od prijemnog, kada je imao osam godina na kojem sam i ja bio, tu se vidjela njegova izvanrednost“, kazao je profesor.

Strast i ljubav

Omar je već dosad na mnogim takmičenjima osvojio prva mjesta.

“Ono što bih izdvojio je prvo mjesto na internacionalnom takmičenju ’Suzanne Culley’, moj nastup na pobjedničkom koncertu u Carnegie Hallu u New Yorku i moj solistički koncert u Domu Armije u Sarajevu“, kazao je mladi pijanist i na kraju zaključio:

“Klavir je moja strast i moja ljubav. Ja uvijek sviram. Čak i kada fizički nisam u blizini klavira. Ja sviram na bilo čemu. U učionici sviram na klupi, kada sam u autu sviram na koljenima, klavir je dio mene, dio mog života i uvijek će to biti."