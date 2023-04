Mađelijev "Ivanov" 25. aprila na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

- Čitava se drama naših lica u “Ivanovu” razapinje između prve i zadnje rečenice komada: “Uplašili ste me”, koju Ivanov izgovara kada se, Borkinove šale radi, nađe na nišanu puške i one “Ostavite me!” kada jurne u stranu i ustrijeli se. Prostor i vrijeme od puške do tog pucnja pokazuje i prokazuje kolektivne tragedije i privatne opsesije, otkriva elementarne sile koje njima upravljaju, čini od “isječka života” imajući u vidu ljudske sudbine - veliku dramsku formu. Krivaca ovdje nema. Nema pozitivnih i negativnih junaka. Nema ni junaka. Sve sami obični ljudi. Niko nije amnestiran od odgovornosti za vlastitu sudbinu niti ikoga optužuje za upropaštavanje tuđe. Baš svatko djeluje, donosi dobre ili loše odluke iz vlastitoga egoizma - rekla je o predstavi Željka Udovičić Pleština.

Adaptaciju teksta i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić Pleština, scenografska rješenja uradili su Paolo Mađeli i Lejla Hodžić, kostimografkinja je Lejla Hodžić, scenski pokret potpisuje Paolo Mađeli, autori muzike su Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević.

