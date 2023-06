Narodno pozorište Sarajevo: Balet "Giselle" bit će premijerno izveden 9. juna

U Narodnom pozorištu Sarajevo, u petak 9. juna s početkom u 19:30 sati premijerno će biti izveden balet "Giselle" kompozitora Adolfa Adama (Adolphe), u koreografiji i režiji Edine Papo prema Mariusu Petipi, Žanu Koraliju (Jean Coralli) i Džulsu Perotu (Jules Perrot).

Pratnja orkestra Sarajevske filharmonije

Balet "Giselle" će biti izveden uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije, kojom će dirigovati maestro Dario Vučić. Naslovne uloge Giselle i grofa Albrechta igraju solisti Baleta NPS Tamara Ljubičić i Oleg Karatsev. U predstavi učestvuju solisti i ansambl Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo. Asistentice koreografkinje su Alenka Ribič i Mia Jahić, scenografija je rađena prema rješenjima Slobodana Perišića, a kostimografkinja je Amna Kunovac-Zekić. Prvo reprizno izvođenje je u subotu, 10. juna s početkom u 19:30 sati.

Spomenuta baletna predstava imala je pet premijernih izvođena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, a ulogu Giselle igrale su prvakinje baleta NPS: Katarina Kocka, Emina Kamberović, Tatjana Kladničkina, Ljiljana Perić. U ovoj ulozi nastupile su i Elvira Tarasova, Irina Peren, Shoko Nakamura, Irina Osmolkina i mnoge druge.

Radno vrijeme blagajne NPS-a

"Giselle" u koreografiji i režiji Edine Papo prema Petipi, Korali i Perotu posljednji put je premijerno izveden na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 19. decembra 2014. godine. Predstava je izvedena uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije kojom je dirigovala Samra Gulamović. Ulogu Giselle igrala je Tamara Ljubičić, dok je grofa Albrechta utjelovio je Anton Bogov, prvak baleta SNG Maribor. U predstavi su učestvovali solisti i članovi ansambla Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo.

Blagajna NPS na dan izvođenja predstava radi u dva termina: od 9 do 11:30 i od 15:30 do 19:30. Ostalim radnim danima radi od 9 do 15 sati.