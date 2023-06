Otvoren poziv za prijavu priča za program “Suočavanje s prošlošću”

Otvoren je poziv za prijavu priča za program “Suočavanje s prošlošću” (Dealing with the Past) Sarajevo Film Festivala, koji Festival nastavlja razvijati uz podršku Fondacije "Friedrich Ebert".



Svjedočenje i priče

Poziv je otvoren za organizacije koje se bave temom ratnih sukoba i njihovim razumijevanjem i rješavanjem, a priče/svjedočenja prijavljuju se za predstavljanje na ovogodišnjem True Stories Marketu.

Program “Suočavanje s prošlošću” (Dealing with the Past) predstavlja dodatnu platformu za svjedočenja i priče koje mogu poslužiti kao baza za razvijanje filmskih scenarija, projekata i filmova. Cilj programa je pokretanje dijaloga u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije te suočavanje s problemima nastalim kao rezultat ratova u regiji. U sklopu programa “Suočavanje s prošlošću” (Dealing with the Past), pokrenut je Sajam istinitih priča (True Stories Market), koji služi za prezentaciju priča i prikupljenih materijala (ličnih svjedočanstava).

SFF snosi troškove

Priče je potrebno dostaviti u formi teksta ispisanog na jednoj Word stranici, a odabrane priče će organizacije predstaviti rediteljicama/ima iz regije, koji bi na osnovu njih mogli razviti koncept za film.

Priče je potrebno poslati na mail [email protected] Rok za prijavu je 26. juni.

Sarajevo Film Festival snosi troškove smještaja i puta predstavnicima organizacija. Program “Suočavanje s prošlošću” (Dealing with the Past) bit će održan od 12. do 17. augusta 2023.

29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. augusta 2023.