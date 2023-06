Na 'Mostarskom ljetu' promovirana zbirka poezije 'Zalutale razglednice'

Promocija zbirke poezije "Zalutale razglednice'', autora Emira Kapetanovića upriličena je sinoć u Centru za kulturu Mostar, u organizaciji Narodne biblioteke Mostar.

- Ovo je druga moja knjiga. Ista je nagrađena na prestižnim Ratkovićevim večerima poezije. Nisam pjesnik koji se lako uvlači u tematiku. Uvijek ima neka iskra, varnica koja me potakne da nešto napišem i da to s vremenom dobija svoj oblik i težinu. U zbirci ima raznih momenata, društvenih, ljubavnih, uhvaćenih slika, deskripcije koja je jako dobro ukomponovana i mislim da je taj stil meni kao pjesniku najjače oružje. Taj stil je jako dobro ukomponovan i možda netipičan za poeziju. Izuzetno mi je drago da je knjiga naišla na dobrog izdavača, jer zaista postoji mali interes za poeziju koja je jedna jako važna književna forma i otvoreno mislim i drago bi mi bilo drago da ona zauzme neko dostojnije mjesto, kako na festivalima i u izdavaštvu, tako i generalno kod ljudi, a za to je najvažnija kritika - naglasio je Kapetanović.

Izrazio je zadovoljstvo što je promocija upriličena u okviru manifestacije "Mostarsko ljeto 2023''.

- Čast mi je da sam dio manifestacije "Mostarsko ljeto" koja ponovo dobija na svojoj težini. Zaista je izuzetno važno da kulturno uzdignemo grad, da se dovedu umjetnički naboji i ljudi koji su prepoznatljivi u umjetnosti, jer ovaj grad to zaista zaslužuje - zaključio je autor knjige Emir Kapetanović.

Pjesnik Adnan Žetica istakao je da je knjiga ovog mostarskog pjesnika prošla zapaženo u regionalnim okvirima.

- Bio sam jedan od urednika u ovoj zbirci zajedno s Nenadom Rizvanovićem. Sa zadovoljstvom mogu kazati da je ova zbirka nagrađena na Ratkovićevim večerima poezije, osvojila je drugu nagradu, što je dokaz da se radi o izuzetno kvalitetnoj poeziji. Ovo je jedna zbirka poezije koju, prije svega, karakteriše slikovitost izraza. Emir na specifičan način gradi svoj poetski izraz, što ga izdvaja od pjesnika mlađe generacije u BiH te je kao takav prepoznat i u regionalnim okvirima - ističe Žetica.

O knjizi su, osim autora knjige i Adnana Žetice, govorili i Asmir Kujović te Nenad Rizvanović. Moderator promocije bio je Srđan Gavrilović, dok je stihove čitala Anisa Mujić. Izvođenjem kompozicija na violini promociju je obogatila profesorica violine Nikolina Pandža, dok su svi posjetioci promocije besplatno dobili svoj primjerak knjige.

Publiku danas u programu "Mostarskog ljeta'' očekuje izvedba predstave ''Bilo jednom...'' autora i režisera Jasmina Krpe, prema motivima Miloša Radovića, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Mostaru s početkom u 20 sati, saopćeno je iz Mostarskog ljeta.