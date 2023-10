Gradimiru Gojeru dodijeljen Zlatni lovorov vijenac kao najveće priznanje koje dodjeljuje Direkcija MESS-a

U Galeriji Gabrijel u Kamernom teatru 55 večeras je održana svečana ceremonija dodjele Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos umjetnosti teatra Gradimiru Gojeru, kao najveće priznanje koje dodjeljuje Direkcija Festivala MESS.

Kako je saopćeno, u svojoj bogatoj biografiji bilježi preko šezdeset knjiga, te 129 teatarskih režija za koje je osvojio oko trideset nagrada, uključujući Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, za ostvarenja u scenskoj umjetnosti i posebno za režiju predstave Bašeskija, san o Sarajevu.

Jedan je od osnivača Mostarskog teatra mladih i Sarajevskog ratnog teatra – SARTR-a, te osnivač i organizator manifestacije Teatarske molitve za mir 1992. – 1995. Bio je jedan od vodećih protagonista i organizatora pokreta duhovnog otpora agresiji na Sarajevo i BiH.

Važnost svih festivala

Prisjetivši se najtežeg perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva kada je postao direktor Kamernog teatra 55, te i kao jedan od pokretača ideje formiranja Sarajevskog ratnog teatra, Gojer je istakao važnost svih festivala i priznanja koji njeguju kulturu sjećanja.

- Mene Festival MESS prati od studentskih dana i nekako je čitav život tu pored mene. Zašto je značajno što smo vodili duhovnu borbu tokom agresije? Bernard Henry Levy i Susan Sontag su bili dvoje svjetskih intelektualaca koji su podržali ono što smo mi u podrumu započeli raditi, a to je otpor civilizacije fašizmu. Hvala vam za ovu nagradu, hvala direkciji MESS-a i svima koji su došli da me podrže. Ja imam još snage, i ako me zdravlje posluži, pravit ćemo mi opet ozbiljne stvari - istakao je Gradimir Gojer.

U svom višedecenijskom teatarskom radu bio je direktor Kamernog teatra 55, Pozorišta mladih, Narodnog pozorišta Sarajevo, gdje je bio i dramaturg, selektor i umjetnički direktor Jugoslovenskog festivala djeteta u Šibeniku.

Fascinantna biografija

- Kao institucija čija uloga u danima opsade je dijelom našeg današnjeg identiteta, i koja izuzetno cijeni sve ono što je činjeno u tom periodu izuzetna je čast ovogodišnji Zlatni Lovorov Vijenac dodijeliti Gradimiru Gojeru. Kada pogledate njegovu biografiju ostanete u potpunosti fascinirani onim što je taj čovjek do sada sve uradio, broj predstava koje je režirao, broj knjiga koje je napisao. Ono što je učinio u danima opsade vrijedno je svakog divljenja - istakao je Nihad Kreševljaković, direktor Festivala MESS, dodavši da je tokom opsade Sarajeva kada je Gradimir Gojer bio direktor Kamernog teatra 55, ovaj teatar napravio preko 28 premijera, festivala koji su imali po nekoliko programa dnevno, te mjuzikla „Kosa“, koji je na pravi način kroz umjetnost pružio otpor ludilu.

Gradimir Gojer je 2011. godine dobio Nagradu za teatarsku kritiku „Marko Kovačević“ koju također dodjeljuje Direkcija Festivala.

Gojer je rođen 1951. u Mostaru, a svoj radni vijek proveo je u Sarajevu gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirao komparativnu književnost sa teatrologijom, te pozorišnu i radijsku režiju.