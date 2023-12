"Maestro Esad Arnautalić - Sve bilo je muzika": Sjećanje na tvorca sarajevske pop-rok škole

Tvorac festivala

Tokom svog radnog vijeka u Radioteleviziji Sarajevo bio je idejni tvorac i realizator nekoliko značajnih muzičkih festivala. Njegova je zasluga što su nastali festivali „Vaš šlager sezone”, „Mali šlager” i „Prvi aplauz”.

Osnivač je Plesnog orkestra RTV Sarajevo i njegov prvi dirigent.

Plesni orkestar RTVSA bio je okosnica širenja autorskih potencijala Sarajeva i BiH.

U antologiji bh. muzičke scene zapamćen je kao dirigent koji je tri puta dirigirao na Evroviziji. U Luksemburgu 1973., u Hagu 1976. te 1993. u Ljubljani.

Arnautalić je bio idejni tvorac i realizator kapitalnog muzičkog projekta „Muzika raspoloženja”, koji je produciran za Radioteleviziju Sarajevo. Bio je član žirija za izbor himne BiH. Dobitnik je Zlatne značke RTV Sarajevo, Nagrade za životno djelo, dvije muzičke nagrade „Davorin”.

Nakon smrti maestra Općina Novi Grad Sarajevo donijela je odluku da se jedna ulica na Dobrinji nazove ulica Esada Arnautalića, a njegovo ime nosi i muzički studio Radiotelevizije BiH.



Što bi Esad rekao…

Konsultant za izložbu je Esadov brat Ismet Arnautalić. On je svojevremeno za „Avaz” govorio o gubitku brata:

- Sve hoću da ga nešto upitam, a onda se sjetim da ga nema. Tako to ide, a i vrijeme ide… Što bi Esad rekao: “Vrijeme leti, sve stoji, samo djeca rastu.” On je imao dvoje, kćerku i sina, to je super. Tugu neko lakše podnosi, neko teže, a neko nikako. U telefonu imam njegovih fotografija, gledam ih stalno, a još nikako ne mogu da izbrišem njegov broj i njegovu sliku.

EGIDA





Nakon smrti maestra Općina Novi Grad Sarajevo donijela je odluku da se jedna ulica na Dobrinji nazove ulica Esada Arnautalića, a njegovo ime nosi i muzički studio Radiotelevizije BiH.