U Galeriji Preporod otvorena izložba "Sedam slika Srebrenice"

Izložba "Sedam slika Srebrenice", autora Muše Šahmana otvorena je večeras u Sarajevu u Galeriji Preporod.

Šahman se svojim umjetničkim izrazom posvetio dželatima, ljudima koji su se pretvorili u ubice i on pokušava da dokuči preko boja, preko svog izražaja i umjetničke konstrukcije, šta je to dovelo do toga da ljudi postanu zvijeri i zločinci.

Uspješna saradnja

Predsjednik BZK Preporod Sanjin Kodrić je rekao da se radi o izložbi Muše Šahmana, dugogodišnjeg saradnika Preporoda, podsjetivši na njihovu uspješnu saradnju na vrijednom projektu za djecu, odnosno konkursu za najbolje učeničke i likovne radove kroz koji je dosad prošlo više od četrdeset hiljada učenika iz cijele BiH i šire. Najmanje pola njih, kako je dodao Kodrić, bilo je iz oblasti likovne umjetnosti i hiljade tih radova prošlo je kroz Šahmanove ruke koji ih je gledao okom, srcem i duhom.

Član Umjetničkog savjeta Adis Lukač je rekao da je bilo inspirativno sudjelovati sa Šahmanom na projektu sa mladima i teškom izboru najboljih dječjih radova.

Stvaranje dobra

- Ova sjajna izložba treba biti okidač u nama da razmislimo i da što više težimo ka dobru. Ovo je tačka odraza koja treba da nas gurne prema svjetlu i da svoju energiju što više trošimo na stvaranje dobra – naveo je Lukač.

Govoreći o kontekstu stvaranja izložbe historičar Senad Kuč iz Muzeja Sarajeva je naveo da je jedan od razloga koji je doveo do toga da ljudi u određenom momentu postanu zvijeri i princip nekažnjavanja, needukovanja, te sakrivanja istine.

- Govorimo o Srebrenici, a na ovim platnima ja tražim psihologiju zločinca, odnosno šta je to da čovjeka pretvori u zvijer i zločinca. Ovo je dio izložbe koja je planirana za jul na kojoj će biti 28 slika, a tema je "Svijet prije i poslije Srebrenice" - izjavio je Šahman.

Izložba će biti otvorena do 4. marta ove godine.