Otvorena izložba "Sen(s)zorno", akademskog slikara i grafičara Željka Karaule

U galeriji Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica Livno u četvrtak je upriličeno otvaranje izložbe ''Sen(s)zorno'', akademskog slikara i grafičara Željka Karaule.

Izložbu je otvorio konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak istaknuvši kako je Karaula kroz svoje dugogodišnje stvaralaštvo nenametljivo ali vrlo vrijedno radio kroz više medija i dokazao se kao autor koji može biti inspiracija svima nama.

Izložba Sen(s)zorno sažeta je retrospektiva Karaulina stvaralaštva na kojoj predstavlja pet ciklusa nastalih od 2006. do 2022. godine. Ciklusima ''Šume slapovi glazbom žene'', ''Otajstvo žene'', ''Sunčana strana'', ''Cvjetna čarolija'' i ''Mozaik snov''a umjetnik je potvrdio svoj plodonosan umjetnički kontinuitet.

- Ciklusi su nadahnuti autorovim omiljenim temama, motivom žene i krajolikom koji je izrastao na nostalgičnim reminiscencijama zavičajnog krajolika. U opuštenim slikarskim meditacijama autor svoju impresiju iskazuje putem sinteze koristeći se mimetičkim obrascem toplih, kolorističnih, ritmičnih oblika, ponekad širim ili kraćim zamahom kista. Umjetnik u svojoj rukopisnoj maniri transponira simbole i spaja njemu bitne motive u uzvišenu alegoriju dajući im počast. Ono što je primjetno u Karaulinoj slikarskoj maniri je disciplina vođenja organizirane mrlje kojom nam autor sugestivno želi ukazati, na ono bitno, a pritom vibracijama raznovrsnih akcentiranih akorda stvara prostorni beskraj - istaknula je kustosica izložbe Željka Markov.

Ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno Dražena Džeko izrazila je zadovoljstvo da je spomenuta galerija imala priliku ugostiti akademskog slikara, koji se nakon skoro trideset godina ponovno predstavlja rodnom kraju. Inače, Karaula živi u Zaprešiću u Republici Hrvatskoj, a porijeklom je iz Livna.