Uvertira završnici 17. Majskih muzičkih svečanosti - Održan koncert Hora Muzičke akademije UNSA

Hor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (MAS UNSA) nastupio je sa solistima pod dirigentskim vodstvom Emanuela Josića, stručnog saradnika na Odsjeku za dirigovanje MAS, na koncertu u crkvi sv. Ante na Bistriku kao uvertira završnici 17. izdanja Festivala Majske muzičke svečanosti.

Program je pripreman pod mentorstvom predmetne profesorice Jasenke Ostojić, a otvoren je kompozicijom A Ceremony of Carols op. 28 za ženski hor i harfu B. Brittena u izvedbi ženskog hora MAS i solistica sopranistice Jovane Pavlović i mezzosopranistice Hanadi Karić, studentica Odsjeka za solo pjevanje MAS u klasi prof. Vedrane Šimić, te Diane Grubišić Ćiković, eminentne harfistice i profesorice na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, koja je u nastavku interpretirala Imromptu R. Glièrea i Au matin M. Tourniera.

- Repertoar je uključio i Jesus bleibet meine Freude iz kantate BWV 147 J. S. Bacha, zatim i Sure on This Shining Night S. Barbera, Ballade to the Moon iz Three Nocturnes za hor i klavir D. Eldera koju je s horom izvela pijanistica Iva Lazić, studentica Odsjeka za klavir, harfu, udaraljke i srodne instrumente u klasi prof. Dragana Opančića, dok je u interpretaciji djela Two psalms za hor i marimbu R. E. Kreutza učestvovala i perkusionistica Emili Mišić, studentica Odsjeka za harfu, udaraljke i srodne instrumente u klasi prof. Davora Marausa - saopćila je Koncertna sezona MAS.

Koncert je upriličen 11. maja u crkvi sv. Ante na Bistriku, a zaokružen je pjesmom 'Kad igra kolo' iz ciklusa Svatovske pjesme B. Papandopula.