Program „Suočavanje s prošlošću" 31. Sarajevo Film Festivala

Program „Suočavanje s prošlošću“ Sarajevo Film Festivala godinama otvara prostor za suočavanje s traumama, neispričanim pričama i zaboravljenim perspektivama koje oblikuju kolektivnu i ličnu historiju. Program okuplja igrane, dokumentarne i eksperimentalne filmove koji se bave posljedicama konflikata i politikom sjećanja.

Filmovi u ovogodišnjem programu „Suočavanje s prošlošću“ su:

Ambasador sjećanja

Austrija, 2024, 100 min.

Režija: Magdalena Żelasko

Tada sedamnaestogodišnji Stanislaw Zalewski uhapšen je u Varšavi u septembru 1943. zbog pripadnosti poljskom pokretu otpora i odveden na prisilni rad u logoru Auschwitz-Birkenau. Iz logora je prebačen u kamp Mauthausen, a potom u kamp Gusen, gdje su zatvorenici bili prisiljavani da u nehumanim uslovima rade za njemačku vojnu industriju.

Dezerter

Njemačka, 2024, 93 min.

Režija: Christoph Baumann

Uloge: Sebastian Fischer, Anna Kaminski, Sandro Kirtzel, Lana-Mae Lopičić, Nora C. Pichler, Tom Kress

Tirol, godina 1945: posljednji dani Drugog svjetskog rata. U izolovanoj planinskoj kolibi teško ranjeni Anton, dezerter SS-trupa, upoznaje Jevrejku Hanu. Uprkos početnom nepovjerenju, između njih se razvija bliskost. DEZERTER je priča o ratu i krivici, ali i o saosjećanju i ljudskosti.

Fiume o morte

Hrvatska, Slovenija, Italija, 2025, 112 min.

Režija: Igor Bezinović

Građani grada Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o šesnaestomjesečnoj okupaciji njihovog grada 1919. godine koju je proveo talijanski pjesnik, dendi i propovjednik rata Gabriele D’Annunzio.

Lipanjska gibanja

Jugoslavija, 1969, 10 min.

Režija: Želimir Žilnik

Film bilježi studentske demonstracije u Beogradu juna 1968. godine. Snimljen je većim dijelom u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja (zgrada Filozofskog fakulteta), gdje su danonoćno održavani studentski zborovi na kojima su, solidarišući se sa studentima, učestvovali poznati umjetnici.

Najglasnija tišina

Srbija, Bosna i Hercegovina, 2025, 28 min.

Režija: Aleksandar Reljić

Studenti Srbije nisu proslavili Novu 2025. godinu, već su u ponoć odali petnaestominutni pomen žrtvama pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Ostavljeni

Grčka, 2025, 13 min.

Režija: Yannis Karpouzis

Nefeli okreće objektiv kamere prema sebi kako bi se pozdravila s izgubljenom ljubavlju. Međutim, ono što počinje kao lični oproštaj, prerasta u njenu sve jaču povezanost s kolektivnim otporom.

Sjever jug muškarac žena

Noveška, Latvija, Republika Koreja (Južna Koreja), 2025, 93 min.

Režija: Morten Traavik, Sun Kim

Stara korejska poslovica kaže da su najljepše žene sa Sjevera, a najzgodniji muškarci s Juga. Šta se desi kada ih pokušate spojiti? Filmski autori Morten Traavik i Sun Kim pratili su Yujin Han, bistru i harizmatičnu poduzetnicu rođenu u Sjevernoj Koreji i osnivačicu agencije za spajanje parova LoveStory, prilikom prelaska korejske linije razgraničenja s radikalnom misijom da spoji jednu ženu, izbjeglicu iz Sjeverne Koreje, s jednim muškarcem iz Južne Koreje.

Srebrenička traka– od tate za Alisu

Njemačka, Austrija, 2025, 88 min.

Režija: Chiara Sambuchi

U julu 1995. vojska Republike Srpske osvojila je Srebrenicu i masakrirala preko 8.000 bošnjačkih muškaraca. Vojnici su uništili svaki trag srebreničkih žitelja: njihove dnevnike, fotografije i pisma. Jedna VHS-traka preživjela je to uništenje. Jedinstven dokument, snimljen za jednu gledateljicu, tada devetogodišnju Alisu, kćerku strastvenog amaterskog filmskog stvaraoca i stanovnika Srebrenice Sejfe. Alisa se vraća u Srebrenicu da bi pratila tragove svog oca.

Stavi svoju dušu na dlan i hodaj

Francuska, Palestina, Iran, 2025, 112 min.

Režija: Sepideh Farsi

Film STAVI SVOJU DUŠU NA DLAN I HODAJ odgovor je njegove autorice na tekući masakr Palestinaca. Kada je rediteljica Sepideh Farsi upoznala Fatimu Hassonu, dogodilo se čudo. Kroz Fatimine oči rediteljica je svjedočila događajima u Gazi, gdje je Fatima pružala otpor dokumentujući rat, a Farsi je postala veza između svijeta i Fatime. Značenje filma zauvijek je promijenjeno nakon što je Fatima ubijena u zračnom napadu na njenu kuću 16. aprila 2025. godine.

Suočavanje s ratom

Norveška, Island, Danska, Finska, Švedska, Belgija, 2025, 104 min.

Režija: Tommy Gullliksen

Dok Putinov rat u Ukrajini nastavlja da bjesni, američki predsjednik Joe Biden uvjerava Jensa Stoltenberga da još jednu godinu ostane na funkciji Generalnog sekretara NATO-a. Tokom posjete Kijevu Stoltenberg obećava ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će NATO savez biti uz Ukrajinu „koliko god bude potrebno“. U ključnom trenutku, podrška Ukrajini zemalja članica alijanse opada, dovodeći u pitanje mogućnost mira u Ukrajini i Evropi. Da li će Stoltenberg moći održati obećanje koje je dao predsjedniku Zelenskom?

Svjedočanstva o bolu i nadi

Izrael, Palestina, 2025, 15 min.

Režija: Ayelet Bargur

SVJEDOČANSTVA O BOLU I NADI snažna je serija šest kratkih ilustrovanih videoradova, svaki dužine između dvije i tri minute, koji prenose duboko lične priče ožalošćenih Izraelaca i Palestinaca, članova „Kruga roditelja“ – foruma porodica koje su izgubile voljene u ratu koji je počeo 7. oktobra 2023. godine.

Također pobunjenici

SAD, 2025, 13 min.

Režija: Christina Bartson

Uloge: Sonia Desai Rayka

Ovaj kratki arhivski film, zasnovan na eseju američkog gej-aktiviste i socijaliste Davida E. McReynoldsa, koristi slike i zvukove zabilježene tokom rata u Vijetnamu kako bi promišljao o međusobnoj povezanosti militarizma u tuđini i u domovini, kao i o ljudima koji su se protiv njega pobunili.

The final battle

Njemačka, Bosna i Hercegovina, 2024, 66 min.

Režija: Mladen Miljanović

Film dokumentuje četiri zadate izvedbe učesnika u audiciji koji su direktni i indirektni učesnici rata: ratni veterani, civilne žrtve rata, osobe s tjelesnim oštećenjima ili osobe traumatizovane ratom. Projekt, adekvatno naslovljen THE FINAL BATTLE, odvija se - kako u realnosti, tako i u svojoj filmskoj manifestaciji – u formi filmskog trejlera-audicije.