Preminula glumica Nina Erak

Hrvatska pozorišna, televizijska i filmska glumica Nina Erak preminula je u 69. godini života. Vijest o njenoj smrti objavilo je na Facebooku Satiričko kazalište Kerempuh, čija je bila dugogodišnja članica.

- S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša kolegica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana pozorišna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila pozorištu - saopćili su iz Kerempuha.

Nina Erak rođena je u Zagrebu, a diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Radeta Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića, prenosi 24sata.

U Kerempuh je došla 1980. godine, a tokom karijere odigrala je uloge u više od 55 predstava. Saradnju je ostvarila i s brojnim drugim pozorištima i trupama – Teatrom &TD, Dramskim kazalištem Gavela, Zagrebačkim kazalištem mladih, Pozorištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni i Dubrovačkim ljetnim igrama.

Publika je pamti po ulogama u predstavama "Kako uspjeti ili propasti u životu" (1982), "Disident" (1984), "Gospoda i drugovi" (1985), "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" (1985), "Svoga tijela gospodar" (1988), "Arsen i stare čipke" (1993), "Ratni profiteri" (1995), "Revizor" (1998) i "Umri ženski" (2020), kao i mnogim drugim naslovima koji su obilježili repertoar Kerempuha.

Erak je ostvarila bogatu karijeru i na televiziji, radiju i filmu, a njen pedagoški rad oblikovao je generacije mladih glumaca. Status prvakinje Satiričkog kazališta Kerempuh dobila je 2018. godine, a u penziju je otišla 2021.