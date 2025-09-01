Predstava "Blank" ponovo na sceni Kamernog teatra 55

Predstava "Blank" Kokana Mladenovića bit će izvedena 3. i 4. septembra na sceni Kamernog teatra 55 sa početkom u 20 sati.

Predstava "Blank" je realizirana u koprodukciji Kamernog teatra 55 i Udruženja "Moje pozorište".

U predstavi igraju: Davor Golubović,Maja Izetbegović, Sabit Sejdinović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Feđa Štukan, Amar Selimović, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković, Sin Kurt, Ismar Žalica, Vedran Fajković.

Djeca: Rijad Osmanović, Reina Selimović, Ela Selimović, Muhammed Nadarević, Mona Sejdinović, Nardis Ukaj, Mila Barbalić/Nora Pecić, Nora Sarajlić/Kora Mladenović.

Podsjetimo, još od premijere predstave bilježi se veliko interesovanje publike te se uvijek traži karta više. Autor romana "Blank" i kompletne muzike za ovu predstavu je Feđa Štukan. Roman je objavljen 2018. godine i od tada je postao bestseller u nekoliko država regiona, a preveden je na brojne jezike. Štukan je prikazao svoju borbu s vlastitim demonima, traume rata i ovisnost. Knjiga je napisana izuzetno direktnim stilom, bez uljepšavanja, što je čitatelje ostavilo bez daha. Sirova iskrenost ovog djela izazvala je brojne reakcije i među publikom i među kritikom, zbog čega je roman doživio više izdanja.

Upravo ta autentičnost i neposrednost, kako je i sam Mladenović rekao, inspirisale su ga da "Blank" prenese na pozorišne daske, zadržavajući njegovu snažnu emocionalnu nit.

Karte za predstavu dostupne su u Kamernom teatru 55. Blagajna radi svaki radni dan od 13 do 20 sati i subotom od 15 do 20 sati.