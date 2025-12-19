Još jedna država priznala nezavisnost Kosova

Bahami su danas priznali nezavisnost Kosova, potvrdila je to kosovska predsjednica Vjosa Osmani.
- U glavnom gradu Bahama upravo smo potpisali bilateralni sporazum o priznanju i uspostavljanju diplomatskih odnosa sa premijerom Bahama, našim dobrim prijateljem Filipom Dejvisom - saopćila je Osmani na Facebooku, prenio je KoSSev.
Ona je objavila i cjelokupnu deklaraciju o priznanju Kosova i uspostavljanju uzajamnih diplomatskih odnosa sa Bahamima. Također, Osmani se pohvalila da je ovo 121. zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova.
- Komonvelt Bahama i Republika Kosovo objavljuju da je Komonvelt Bahama priznao Republiku Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu - uvod je deklaracije.
- Obje države također objavljuju uspostavljanje diplomatskih odnosa između Komonvelta Bahama i Republike Kosovo sa efektom od dana potpisivanja Zajedničkog sporazuma o uspostavljanju diplomatskih odnosa, u skladu sa međunarodnim pravom i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine - dodaje se dalje.
Prije manje od dva mjeseca, Kosovo je priznala i Sirija, a prije toga i Sudan - 12. aprila ove godine, te Kenija 26. marta.