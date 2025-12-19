Još jedna država priznala nezavisnost Kosova

Bahami su danas priznali nezavisnost Kosova, potvrdila je to kosovska predsjednica Vjosa Osmani.

- U glavnom gradu Bahama upravo smo potpisali bilateralni sporazum o priznanju i uspostavljanju diplomatskih odnosa sa premijerom Bahama, našim dobrim prijateljem Filipom Dejvisom - saopćila je Osmani na Facebooku, prenio je KoSSev.

Ona je objavila i cjelokupnu deklaraciju o priznanju Kosova i uspostavljanju uzajamnih diplomatskih odnosa sa Bahamima. Također, Osmani se pohvalila da je ovo 121. zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova.